Яке авто в цій ситуації проїде першим: завдання на перевірку ПДР

Йдеться про дорогу, де немає жодних вказівників

Дуже часто буває так, що автомобілі можуть зустрітися на дорозі без жодних розпізнавальних знаків. Утім, дотримуватися ПДР треба завжди.

Так, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?" підготував для водіїв завдання. Зокрема, у ньому йдеться який транспортний засіб проїде перехрестя першим — синій чи білй. Зазначається, що рух відбувається на лісовій дорозі.

Яке авто в цій ситуації повинно їхати першим

У цій ситуації треба звернутися до п. 16.12 ПДР. У ньому йдеться про те, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Тож, правильним буде проїзд першим білого автомобіля. Вже після нього має право їхати синя машина.

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