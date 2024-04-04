Пересечение двойной сплошной полосы: в каких случаях можно избежать штрафа

К сожалению, но это нарушение правил очень популярно

Как известно, в Украине предусмотрен штраф за пересечение двойной сплошной полосы. Впрочем, есть случаи, когда денежного наказания за это нарушение ПДД не будет.

"Телеграф" рассказывает, когда именно можно избежать штрафа в случае пересечения двойной сплошной полосы. Сразу отметим, что такое нарушение достаточно распространено среди водителей.

Когда можно избежать штрафа за пересечение двойной сплошной полосы

Так, водитель может избежать денежного наказания за это нарушение, если разметки не видно. Например, она к тому времени была присыпана снегом или листвой. Или его не будут штрафовать, если будет доказано, что нарушение было совершено, чтобы избежать аварийной ситуации и сохранить жизнь людей.

Также штрафа не будет, когда нет альтернативных путей объезда. Пересечь двойную сплошную полосу без наложения штрафа могут медики, спасатели или правоохранители во время выполнения экстренного задания.

Добавим, что при других обстоятельствах пересечения двойной сплошной полосы будет выписан штраф в размере 340 грн. В случае создания аварийной ситуации, штраф будет составлять 1445 гривен или может быть лишение прав от 6 месяцев до 1 года.

В целом украинские ПДД предусматривают несколько видов сплошных линий. В отдельных случаях их пересечения предусмотрен штраф от 340 до 510 грн.

– 1.1 – белая сплошная линия

– 1.2 – широкая белая сплошная линия

– 1.12 – стоп-линия

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве наглый водитель нарушил несколько ПДД и разбил три авто. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.