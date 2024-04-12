Компанию по продаже топлива оштрафовали на 2,1 миллиона гривен: что известно

Налоговики серьезно взялись за нарушителей

Компанию по продаже горючего оштрафовали на 2,1 млн гривен из-за нарушения порядка учета. Речь идет об ООО "АГРО НЕФТЬ ТРЕЙД".

Общество с ограниченной ответственностью занимается оптовой и розничной торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. На компанию наложили штраф, потому что ее работники торговали горючим из-за кассового аппарата, не указанного в лицензии, пишет nefterynok.info со ссылкой на реестр судебных решений Украины.

Налоговики Черкасской области провели проверку компании, владельцем которой Анатолий Швец, на предмет соблюдения требований законодательства по вопросам учета горючего. В ходе проверки они обнаружили, что розничная продажа горючего производилась через кассовый аппарат, не указанный в лицензии. Поэтому на Общество наложили штрафные санкции в размере 2 млн 100 тысяч гривен.

В ООО "АГРО НЕФТЬ ТРЕЙД" не согласились с этим решением, поэтому подали встречный иск в суд — для признания противоправным этот штраф и, соответственно, его отмену. Черкасский окружной суд его удовлетворил, однако ответчик подал апелляционную жалобу. Он просил суд отменить решение и принять новое. По его мнению, суд первой инстанции не полностью выяснил обстоятельства дела, а выводы судьи не отвечают обстоятельствам.

Далее дело перешло в Шестой апелляционный суд. Он удовлетворил апелляционную жалобу налоговиков и принял новое решение. Согласно ему ООО "АГРО НЕФТЬ ТРЕЙД" таки должно выплатить штраф.

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