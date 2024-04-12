Компанію з продажу пального оштрафували на 2,1 мільйона гривень: що відомо

Податківці серйозно взялися за порушників

Компанію з продажу пального оштрафували на 2,1 млн гривень через порушення порядку обліку. Йдеться про ТОВ "АГРО НАФТА ТРЕЙД".

Товариство з обмеженою відповідальністю займається гуртовою та роздрібною торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. На компанію наклали штраф, бо її працівники торгували пальним через касовий апарат, що не вказаний у ліцензії, пише nefterynok.info з посиланням на реєстр судових рішень України.

Податківці Черкаської області провели перевірку компанії, власником якої є Анатолій Швець, на предмет дотримання вимог законодавства з питань обліку пального. Під час перевірки вони виявили, що роздрібний продаж пального здійснювався через касовий апарат, не зазначений у ліцензії. Тому на Товариство наклали штрафні санкції у розмірі 2 млн 100 тисяч гривень.

У ТОВ "АГРО НАФТА ТРЕЙД" не погодились із цим рішенням, тому подали зустрічний позов до суду — для визнання протиправним цей штраф і, відповідно, його скасування. Черкаський окружний суд його задовольнив, проте відповідач подав апеляційну скаргу. Він просив суд скасувати рішення і ухвалити нове. На його думку, суд першої інстанції не повністю з’ясував обставини справи, а висновки судді не відповідають обставинам.

Далі справа перейшла до Шостого апеляційного суду. Він задовольнив апеляційну скаргу податківців і ухвалив нове рішення. Згідно з ним ТОВ "АГРО НАФТА ТРЕЙД" таки повинна виплатити штраф.

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