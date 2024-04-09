Как украинцев обманывают на заправке: 4 самых распространенных способа с бензином, дизелем и автогазом

Такие махинации на заправках очень популярны

Поскольку цены на топливо растут каждый день, украинским водителям нужно быть намного экономнее. Да, некоторые из них заливают полный бак, не считая деньги, да еще и оставляют чаевые работнику АЗС. А другие считают каждую копейку, ведь иметь авто сегодня — не только средство передвижения, но и дорогое удовольствие.

А на заправках очень часто обманывают, не доливая бензин и предаваясь другим махинациям в надежде, что клиент не заметит. Рассказываем, какие схемы самые популярные.

Недолив

Этот банальный способ мошенничества известен уже несколько десятков лет, и сейчас он встречается. Самые удобные для махинаций с топливом старые заправочные колонки – у них нет электронных топливораздатчиков. Так обмануть легче всего, ведь высчитать, сколько действительно попало в бак, сложно.

Слишком низкая цена

Есть АЗС, которые грешат некачественным или разбавленным бензином. У таких цена отличается на несколько гривен — даже до 5. Это уже должно насторожить, ведь АЗС закупают горючее по более-менее одинаковым ценам. Не стесняйтесь и просите показать документы. Если у АЗС есть паспорт качества горючего, опломбирование, то горючее настоящее, не "бодяга".

Нет сдачи

Еще одна распространенная схема на АЗС — нет сдачи. Когда водитель оплатил, скажем, 20 л бензина, кассир на заправке объявляет, что сдачи нет и предлагает долить бензин до какой-то круглой суммы. Однако наливают чаще всего ровно столько, сколько попросили. А закруглившие деньги просто остаются в кармане кошелька.

Старые заправки

Есть заправки, где колонки имеют не электронное табло, а стрелковые показатели или механические счетчики, как в таксометре. Так обмануть – проще простого. Заправщик просто опускает рукоятку в тот момент, когда стрелка только подошла к нужной отметке. Так можно обмануть клиента на литр и даже больше.

Ранее "Телеграф" писал, чем выгоднее заправить доехать из Киева до Львова — на бензиновом, дизельном авто или электрокаре.