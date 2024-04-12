Чего в нем только нет: в Украине продают "Запорожец" за 30 тысяч долларов (фото)

Безусловно, РlаyStаtion и телевизор – "самое необходимое" в современном авто

Какие только дополнения и тюнинг не придумают народные умельцы? Экстравагантные, яркие автомобили ездят по улицам нашей страны каждый день.

Но в такие подержанные автомобили как ЗАЗ 968 (в народе "Запорожец") мало кто собирается вкладывать большие деньги и время. Однако и такие интересные экземпляры время от времени появляются. В частности, на продажу в Украине выставили тюнингованный ЗАЗ 968, и цена его – 30 тысяч долларов! Соответствующее объявление опубликовали на странице продажи авто autobazar_ua1.

Чем особенно это авто

Это авто не обычное, ведь легче перечислить, чего в нем нет. Он имеет необычную внутреннюю начинку. Это и караоке, и РlаyStаtion, выдвижной телевизор, музыкальные колонки. А в прицепе есть барная стойка и даже мангал.

Кстати, пробег у этого авто совсем небольшой – 40 тысяч километров. Это очень мало как для авто такого возраста.

Соцсети, разумеется, просто разорвало от этого объявления. Публикуем самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

Ранее Телеграф писал, сколько стоят ЗАЗ в Украине. Некоторые из этих "Запорожцев" — сплошное тюнингованное чудо.