Металлолом или тюнингованное чудо? Сколько стоит в Украине легендарный "горбатый запорожец"

Этот автомобиль был и будет оставаться легендарным

ЗАЗ 965, известный также как "Горбатый Запорожец", являлся автомобилем, производившимся в СССР на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) с 1960 до 1969 года. Это был первый серийный легковой автомобиль, выпущенный этим заводом. В то время он был одним из самых популярных в СССР.

А сейчас таких авто осталось немного. По крайней мере, продаваемых. Какие же цены устанавливают на "горбатах" в Украине, выяснял "Телеграф".

Просмотрев объявления на известных сайтах по продаже авто, мы обнаружили, что цены на ЗАЗ 965 первого поколения очень разные, и зависят они, в первую очередь, от состояния авто. Есть ржавые и даже не на ходу, почти в идеальном состоянии (ввиду того, что авто имеет минимум 55 лет), модифицированные и даже кабриолеты.

ЗАЗ 965 1970 года — 13 тысяч гривен

Владелец этого ржавого "запорожца" говорит, что купил его для восстановления, но у него нет на это времени. Он заводится, едет, но выглядит не очень.

ЗАЗ 965 1968 года — 58 тысяч гривен

Владелец этого автомобиля говорит, что хранил его в гараже, документы на авто — в порядке. Машина 1968 года выпуска имеет интересный цвет – охра золотистая.

Интересно, что это авто еще на старых, советских номерных знаках. Они использовались только до 1992 года.

ЗАЗ 965 — 5 000 $

Согласно этому объявлению, автомобиль 1963 года выпуска, прошел капитальный ремонт – в нем практически полностью обновлен кузов, его покрасили. Салон тоже новый. "Запорожец" на полном ходу, как рассказывает владелец авто.

ЗАЗ 965 1960 — 1 999 $

Согласно объявлению, автомобиль имеет всего 57 тысяч пробега. Авто оформлено в цветах украинского флага, сообщается, что оно на ходу и полностью исправно. Интересно, что кузов этого авто переработан в кабриолет.

ЗАЗ 965 1960 — 999 $

Еще один переделанный автомобиль ЗАЗ 965 стоит около 1000 долларов. Мы видим особое оформление салона, модификацию под кузов универсала, затемненные окна и т.д. Словом, довольно необычный экземпляр.

ЗАЗ 965 1966 — 1500 $

Еще один интересный экземпляр на наших дорогах – ЗАЗ 965 1966 года выпуска. Он окрашен и стилизован под известного производителя табачных изделий – логотип виднеется на капоте и боках "горбатого". Его состояние хорошее, сообщает владелец.

А что вы знаете о "Запорожце"?

ЗАЗ 965 имел незаурядный дизайн, который привел к его прозвищу "Горбатый Запорожец". Автомобиль имел округлую, куполообразную форму кузова, что делало его вид отличным от других автомобилей того времени.

"Запорожец" оснащался мотором объемом 0.7 литра (двигатель модели ММЗ-965), который размещался сзади автомобиля. Он развивал мощность около 27 л.с., что было достаточно для небольшого и лёгкого (650 кг) автомобиля.

Модель имела четырехступенчатую механическую коробку передач. Трансмиссия также размещалась сзади, что делало его характерной особенностью этого авто.

ЗАЗ 965 был заднеприводным автомобилем, а его ходовая часть имела независимую переднюю и заднюю подвески. Салон был достаточно обычным, но многофункциональным. Окна были небольшие, не было наружных зеркал.

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