Как в СССР обходились без кондиционера: гениальные уловки, на которые шли советские водители (фото)

Советские водители должны были придумывать что угодно, чтобы облегчить чувство жары

У авто советского производства (тех, которые предназначались для рядовых граждан) не было кондиционера. При +30 в авто с маленькими окнами, как у ГАЗ-М20 "Победа", например, было невероятно жарко.

Так на какие уловки вынуждены были идти советские водители, чтобы было не так жарко? Рассказываем в деталях.

Уловки советских водителей в борьбе с жарой

Конечно, первое, что придумает водитель, когда ему стало жарко, откроет окна. А они были маленькими. Часто открывались только форточки в форме треугольников. Если в автомобиле был люк — его открывали или поднимали.

На приборную панель крепили маленькие вентиляторы, работавшие от прикуривателя. Такие, которые впоследствии овладели водителями маршруток.

Кто не имел возможности раздобыть такой портативный вентилятор (а он был страшной редкостью), крепил разные шторки на окна. Это были разные плетеные шторки, занавески и т.д.

Некоторые владельцы авто, которые имели навыки конструирования, создавали кондиционеры своими силами. В истории известны случаи, когда использовали шланги от холодильников, картон, трубки со ближайших разборок и другие вещи.

Малоизвестным фактом является то, что в конце 80-х в Запорожье на Вильнянском заводе имени Шевченко собирали первые кондиционеры для авто. Они назывались "Прохлада" и был готовым комплектом для установки на автомобиль. Но этот экземпляр не получил широкого распространения.

Но, несмотря на распространенное мнение, в СССР умели складывать кондиционеры. Просто они были недоступны обычным гражданам. К примеру, ЗИЛ-111 имел кондиционер. Вероятно, распространение кондиционера было ограничено из-за того, что во времена СССР он не был надежным, ломался, а ремонтировать его было трудно. Кроме того, тогда комфорт не был приоритетом – на это мало обращали внимание.

Ранее "Телеграф" писал о машинах, о которых мечтали все граждане того времени. По сравнению с современными автомобилями машины в СССР были маломощными.