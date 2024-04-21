Как отполировать авто без опыта и дорогих средств: простой лайфхак

Потребуется продукт, который есть у каждого на кухне.

Многие из вас, вероятно, видели ролики в Интернете, где полируют авто на детейлинга. Это дорогостоящий способ улучшить внешний вид своего автомобиля. Однако действенный.

Но благодаря народным умельцам сделать свой автомобиль блестящим можно в домашних условиях и не используя дорогие средства. Об этом рассказывает автоблогер avto_cosmetolog в своем видео.

Пожалуй, каждый автовладелец сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда только что вымытая машина блестит, пока она мокрая. А когда высыхает, то на кузове появляются разные пятна, потертости и царапины в виде паутинки. Особенно часто с такой ситуацией часто сталкиваются владельцы авто черного цвета.

Автор видео использует обычный майонез. Да, это очень странно и, на первый взгляд, просто смешно. Мужчина взял немного майонеза и обычную полировальную машинку. Хотя в комментариях пользователи Интернета говорят, что достигли такого же эффекта с помощью обычной тряпки. И, конечно, майонеза.

По мнению автора видео, здесь в действие вступают жиры. Такие же вещества, только химические, а не природные, есть в дорогих средствах. Поэтому таким образом можно добиться неожиданного эффекта и блеска. Однако неизвестно, как такая полировка покажет себя на дороге и во время длительного пользования автомобилем.

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