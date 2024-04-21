Як відполірувати авто без досвіду та дорогих засобів: простий лайфхак

Знадобиться продукт, який є у кожного на кухні.

Багато хто з вас, мабуть, бачили ролики в Інтернеті, де полірують авто на детейлінгу. Це дорогий спосіб покращити зовнішній вигляд свого автомобіля. Проте дієвий.

Та завдяки народним умільцям зробити своє авто блискучим можна у домашніх умовах та не використовуючи дорогі засоби. Про це розповідає автоблогер avto_ cosmetolog у своєму відео.

Мабуть, кожен автовласник зіштовхувався з такою неприємною ситуацією, коли щойно помита машина блищить, поки вона мокра. А коли висихає, то на кузові з’являються різні плями, потертості і подряпини у вигляді павутинки. Особливо часто з такою ситуацією часто зіштовхуються власники авто темного кольору.

Авто відео використовує звичайний майонез. Так, це дуже дивно і, на перший погляд, просто смішно. Чоловік взяв трішки майонезу і звичайну полірувальну машинку. Хоча у коментарях користувачі Інтернету кажуть, що досягли такого ж ефекту за допомогою звичайної ганчірки. І, звичайно, майонезу.

На думку автора відео, тут у дію вступають жири. Такі ж речовини, лише хімічні, а не природні, є у дорогих засобах. Тому таким чином можна досягти несподіваного ефекту та блиску. Проте невідомо, як таке полірування покаже себе на дорозі і під час тривалого користування автомобілем.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити так, щоб двері в авто не грюкали. З таким методом навіть старі Жигулі зачинятимуться як іномарка.