Даже старенький Жигуль будет закрываться как иномарка: как сделать так, чтобы не хлопали двери в авто

Стук дверей повреждает автомобиль

Автовладельцы ненавидят, когда кто-то хлопает дверью их авто. Однако в некоторых машинах иначе они просто не закрываются.

Но к счастью автомобилисты придумали, как это исправить. Легкий и недорогой способ представлен на aleksdi_official видео в TikTok.

В чем состоит лайфхак и как его использовать

Понадобится демпфер – устройство для замка двери, являющегося упором. Продается на авторынке, в Интернете и т.д. Выглядит устройство как резиновая накладка для петлю двери. Она помогает смягчить силу удара двери. Также нужно как следует смазать демпфер и замок.

Отметим, что в некоторых случаях, когда замок сильно расшатан, это не поможет. Просто нужно его заменить. Демпфер помогает снизить звук, возникающий при закрывании двери, но не ремонтирует замок. Он предназначен для дополнительной фиксации дверей.

Кроме того, упоры дверей могут помочь решить такие проблемы как уплотнительный скрип и стирание краски через трение. Комплект из 4 штук стоит от 200 до 300 гривен. Более подробно, как они работают, смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отучить пассажиров хлопать дверью авто. Они, часто не рассчитывая силу, могут так хлопнуть дверью, что стекло затрясется.