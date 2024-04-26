Как проверить авто по номеру и Vin-коду: все надежные способы

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Проверка автомобиля по его номеру, как и страховка, стала необходимой процедурой для многих покупателей и владельцев транспортных средств. Благодаря быстрому развитию технологий и доступности информации в Интернете, осуществить такую проверку стало проще, чем когда-либо.

В этом материале мы рассмотрим все надежные способы проверки автомобиля по его номеру, которые помогут получить исчерпывающую информацию об истории авто, его техническом состоянии и правовом статусе. Независимо от того, вы покупаете автомобиль или просто хотите проверить информацию о своем собственном транспортном средстве, эти способы пригодятся.

Проверка авто по номеру или Vin-коду: как сделать это бесплатно

Проверить авто по номеру можно несколькими способами. К примеру, онлайн. Есть разные онлайн-сервисы, которые позволяют проверить историю автомобиля по его номеру. Некоторые из них могут предоставить информацию об истории собственности, пробеге, состоянии авто, истории ДТП и других важных аспектах. Популярными сервисами являются База ГАИ 2024, АвтоНомера Украина, Опендатабот, unda.com.ua.

Есть также несколько приложений и мобильных приложений для смартфонов, позволяющих получить необходимую информацию об автомобиле. Все они бесплатны, но для просмотра необходимой информации, вероятно, нужно будет просмотреть рекламу.

Информация о каких авто может не быть в базе

База номеров авто содержит информацию о машинах, данные о которых изменялись с 1 января 2013 года. Если вашего автомобиля нет в базе, возможно, оно старше, а данные о нем с тех пор не изменялись.

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