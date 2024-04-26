Як перевірити авто за номером та Vin-кодом: усі надійні способи

Це легко і швидко

Перевірка автомобіля за його номером, як і чинності страховки, стала необхідною процедурою для багатьох покупців і власників транспортних засобів. Завдяки швидкому розвитку технологій і доступності інформації в Інтернеті, здійснити таку перевірку стало простіше, ніж коли-небудь.

У цьому матеріалі ми розглянемо всі надійні способи перевірки автомобіля за його номером, які допоможуть отримати вичерпну інформацію про історію авто, його технічний стан та правовий статус. Незалежно від того, ви купуєте автомобіль або просто бажаєте перевірити інформацію про свій власний транспортний засіб, ці способи стануть у пригоді.

Перевірка авто за номером або Vin-кодом: як зробити це безкоштовно

Перевірити авто по номеру можна кількома способами. Наприклад, онлайн. Існують різні онлайн-сервіси, які дозволяють перевірити історію автомобіля за його номером. Деякі з них можуть надати інформацію про історію власності, пробіг, стан авто, історію ДТП та інші важливі аспекти. Популярними сервісами можуть бути База ГАИ 2024, АвтоНомера Україна, Опендатабот, unda.com.ua.

Є також кілька програм і мобільних додатків для смартфонів, які дозволяють отримати необхідну інформацію про автомобіль. Усі вони є безкоштовними, але для перегляду необхідної інформації, ймовірно, потрібно буде переглянути рекламу.

Інформації про які авто може не бути в базі

База номерів авто містить інформацію про машини, дані про яких змінювались з 1 січня 2013 року. Якщо вашого автомобіля немає в базі, можливо, воно старіше, а дані про нього з того часу не змінювались.

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