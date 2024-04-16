Как узнать, действительна ли страховка авто по номеру: пошаговая инструкция

Проверить действие страховки можно онлайн

Сегодня подделать документы проще простого. Этим часто пользуются мошенники, не только в псевдостраховой, но и при продаже или покупке авто. Да, часто подрабатывают именно страховку на транспортное средство.

Но как убедиться в ее наличии и действительности? В этой статье мы рассмотрим шаг за шагом, как провести проверку страхового полиса по номеру автомобиля, чтобы быть уверенным в безопасности и защищенности на дороге.

Проверить силу страховки на авто: простой способ

В Украине действует сайт Моторно-транспортного страхового бюро. Здесь можно бесплатно проверить дату страхования и ее силу в считанные секунды. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий. На сайте МТСБУ нужно найти раздел "Автоцивілка", и далее "Проверка действия полиса". Далее выберите, по чему вы хотите искать — номером самого полиса или просто по номерным знакам авто. Проверьте.

Этот способ поможет при купле-продаже авто или после ДТП, когда нужно проверить, действительна ли страховка другого участника аварии.

Ранее Телеграф рассказывал, что нардепы приняли в первом чтении проект Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Предыдущий закон уже устарел, поэтому его нужно осовременить. Если его примут, то полис страхования значительно подорожает.