Авто, которые не стоит покупать в 2024 году: автоблогер назвал 7 популярных в Украине моделей

Эти авто прошли испытания временем и экстремально большими пробегами.

Автоблогер Юра Горячий рассказал, какие модели, популярные в Украине, не стоит покупать в 2024 году. Причины могут быть разные – от потери актуальности и до неликвидности.

В списке автора 7 моделей. Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в Youtube.

Какие авто не стоит покупать в 2024 году

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander первого поколения – первое авто, которое Юрий Горячий не советует покупать. Этот автомобиль надежный и зарекомендовал себя на рынке как можно лучше. Просто по состоянию на сегодняшний день авто первого поколения в хорошем состоянии осталось очень мало. Проблема в гниющем кузове.

Mercedes-Benz 211

Это авто очень популярно и надежно, сделано качественно и имеет очень ресурсный двигатель. Но в 2024 году эту модель найти с оригинальным пробегом хотя бы в районе 300 тысяч км очень трудно. Случаются экземпляры из 170 тысяч пробега и с салоном в хорошем состоянии, но в 90% случаях он скручен.

BMW E39

Несмотря на их легендарность, авто этой модели уже далеко не свежие, им уже более 20 лет. Как правило, на них ездят агрессивно, дрифтуют. А техника, как известно, не вечна.

Volvo XC90 первого поколения

Эти машины надежны и ресурсны, могут служить верой и правдой десятки лет. Но обычно на рынке эти авто имеют пробеги более 300 тысяч, с потрепанными салонами и подгнившим кузовом. А за живую, сохраненную машину нужно отдать более 10 тысяч долларов.

Toyota Avensis T25

Это одна из самых выносливых моделей Toyota в мире. Однако именно из-за ее выносливости найти эту машину в хорошем состоянии очень тяжело. А еще – их часто продают после пользования в такси. Понятно, что покупать после такой эксплуатации данную модель не стоит.

А4 в кузове B6

Когда эти машины только вышли, они были надежными, ресурсными и качественными. Но лет 5-10 спустя их начали воспринимать как нечто среднее между немецкой технологичностью и старой надежностью. Обычно дизельные машины обладают космическими пробегами. А еще – их практически не бывает на рынке в родной краске.

Новые китайские электромобили

Дело в том, что о новых китайских автомобилях пока в Украине мало известно. На самом деле, мы не знаем, как у них будет реагировать батарея на нашу украинскую зиму, как будет чувствовать себя кузов авто. А еще проблемы могут возникнуть при поиске и доставке запчастей на эти машины.

Как писал "Телеграф" ранее, в Украине продают тюнингованный "Запорожец". Его цена – 30 тысяч долларов.