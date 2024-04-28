Безопасная езда во время весеннего ливня: проверенные советы, как не убить авто и себя

Следуйте этим советам для вашей же безопасности

Во время весенних ливней безопасность на дороге становится особенно актуальной и важной для каждого водителя. Если вы решили отправиться в путь во время дождя, знайте, что правильное поведение за рулем может спасти не только ваш автомобиль, но и вашу жизнь.

Прежде всего, помните об адаптации к условиям дороги во время дождя. Уменьшите скорость движения и сохраняйте безопасное расстояние между автомобилями, чтобы иметь достаточно времени на реагирование в случае непредвиденных ситуаций.

Очень важно также оставлять фары включенными в дождь, даже в дневное время. Это поможет повысить видимость вашего автомобиля для других водителей и снизить риск попадания в дорожные аварии.

Не забывайте о слежке за состоянием дороги. Избегайте луж и низких мест, где вода может скапливаться, чтобы не попасть в глубокую яму. Помните о таком явлении как аквапланирование – оно представляет большую опасность во время дождя.

Как проезжать затопленные места на дороге и глубокие лужи

Преодоление глубоких луж – это один из вызовов, с которыми сталкиваются водители во время дождливой погоды. Прежде чем отправиться попробуйте оценить, насколько глубока лужа. Если она погрузится выше колеса, возможно лучше объехать.

При приближении к луже снижайте скорость и плавно двигайтесь вперед. Это позволит снизить риск потери управления и глубокого погружения автомобиля в воду.

Избегайте торможения или глушения двигателя в глубоких лужах, так как это может привести к затоплению автомобиля. После того, как вы прошли лужу, постепенно ускоряйтесь, чтобы выехать из нее, но избегайте резких движений.

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