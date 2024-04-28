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Безопасная езда во время весеннего ливня: проверенные советы, как не убить авто и себя

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Управлять авто во время сильного ливня может быть рискованно
Управлять авто во время сильного ливня может быть рискованно. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Следуйте этим советам для вашей же безопасности

Во время весенних ливней безопасность на дороге становится особенно актуальной и важной для каждого водителя. Если вы решили отправиться в путь во время дождя, знайте, что правильное поведение за рулем может спасти не только ваш автомобиль, но и вашу жизнь.

Прежде всего, помните об адаптации к условиям дороги во время дождя. Уменьшите скорость движения и сохраняйте безопасное расстояние между автомобилями, чтобы иметь достаточно времени на реагирование в случае непредвиденных ситуаций.

Очень важно также оставлять фары включенными в дождь, даже в дневное время. Это поможет повысить видимость вашего автомобиля для других водителей и снизить риск попадания в дорожные аварии.

Не забывайте о слежке за состоянием дороги. Избегайте луж и низких мест, где вода может скапливаться, чтобы не попасть в глубокую яму. Помните о таком явлении как аквапланирование – оно представляет большую опасность во время дождя.

Как проезжать затопленные места на дороге и глубокие лужи

Преодоление глубоких луж – это один из вызовов, с которыми сталкиваются водители во время дождливой погоды. Прежде чем отправиться попробуйте оценить, насколько глубока лужа. Если она погрузится выше колеса, возможно лучше объехать.

При приближении к луже снижайте скорость и плавно двигайтесь вперед. Это позволит снизить риск потери управления и глубокого погружения автомобиля в воду.

Избегайте торможения или глушения двигателя в глубоких лужах, так как это может привести к затоплению автомобиля. После того, как вы прошли лужу, постепенно ускоряйтесь, чтобы выехать из нее, но избегайте резких движений.

Ранее "Телеграф" сообщал о топ-5 опасных сигналах на приборной панели, при которых нужно немедленно остановиться. Авто вам само сигнализирует о неисправностях.

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