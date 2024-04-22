Что такое аквапланирование авто и почему оно возникает: скрытая опасность может ждать каждого на дороге

В таком случае полностью теряется контроль над автомобилем.

На дороге водители часто сталкиваются с разнообразными ситуациями, требующими быстрого реагирования и опыта. Одной из таких ситуаций есть аквапланирование. Это феномен, который может возникнуть в любое время, особенно при дожде или после него.

Аквапланирование – это явление, когда слой воды на дороге препятствует сцеплению шин автомобиля с дорогой. Это может стать причиной потери контроля над автомобилем, что приводит к потенциально опасным ситуациям на дороге.

Причины аквапланирования

Причины аквапланирования многообразны. Одна из них – недостаточный отвод воды от колес авто.

В частности, причиной здесь становится большая скорость движения, когда шины не успевают уводить воду от контактной поверхности. Также состояние дорожного покрытия играет немаловажную роль: выбоины, ямы и неровности могут задерживать воду, создавая опасность.

Опасность аквапланирования заключается в потере контроля над автомобилем, что может привести к столкновениям и несчастным случаям на дороге. Поэтому важно быть внимательным во время вождения, особенно в условиях дождя.

Чтобы избежать аквапланирования, водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость движения в условиях дождя, держать дистанцию до других автомобилей и избегать торможения на большой скорости. Также важно регулярно проверять состояние шин и глубину рисунка протектора, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой.

Ранее Телеграф писал, что на самой длинной трассе Украины установили новый комплекс весового контроля. Будут весить фуры и штрафовать за превышение норм.