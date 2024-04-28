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Безпечна їзда під час весняної зливи: перевірені поради, як не вбити авто і себе

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Керувати авто під час сильної зливи може бути ризиковано
Керувати авто під час сильної зливи може бути ризиковано. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дотримуйтесь цих порад для вашої ж безпеки

Під час весняних злив безпека на дорозі стає особливо актуальною та важливою для кожного водія. Якщо ви вирішили вирушити в дорогу під час дощу, знайте, що правильна поведінка за кермом може врятувати не лише ваше авто, але й ваше життя.

Перш за все, пам'ятайте про адаптацію до умов дороги під час дощу. Зменште швидкість руху та зберігайте безпечну відстань між автомобілями, щоб мати достатньо часу на реагування в разі непередбачених ситуацій.

Дуже важливо також залишати фари увімкненими під час дощу, навіть у денний час. Це допоможе підвищити видимість вашого автомобіля для інших водіїв та зменшити ризик потрапляння у дорожні аварії.

Не забувайте про стеження за станом дороги. Уникайте калюж та низьких місць, де вода може накопичуватися, щоб не потрапити у глибоку яму. Пам’ятайте про таке явище як аквапланування — воно становить неабияку небезпеку під час дощу.

Як проїжджати затоплені місця на дорозі та глибокі калюжі

Подолання глибоких калюж — це одне з викликів, з якими стикаються водії під час дощової погоди. Перш ніж вирушити спробуйте оцінити, наскільки глибока калюжа. Якщо вона зануриться вище колеса, можливо, краще об’їхати.

Під час наближення до калюжі знижуйте швидкість і плавно рухайтеся вперед. Це дозволить зменшити ризик втрати керування та глибокого занурення автомобіля в воду.

Уникайте гальмування або глушіння двигуна у глибоких калюжах, оскільки це може призвести до затоплення авто. Після того, як ви пройшли калюжу, поступово прискорюйтесь, щоб виїхати з неї, але уникайте різких рухів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про топ-5 небезпечних сигналів на панелі приладів, за яких потрібно негайно зупинитись. Авто вам саме сигналізує про несправності.

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