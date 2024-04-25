Харьковский бизнесмен выставил на продажу суперкар McLaren: авто стоит безумных денег

Автомобиль стоит 300 тысяч долларов

Недавно на продажу выставили роскошный золотистый суперкар McLaren 720S. Цена автомобиля составляет 300 тысяч долларов.

Соответствующее объявление размещено на странице topcars_ukraine. Его владельцем является известный харьковский айтишник, временно проживающий в Киеве.

McLaren 720S: что известно об этом автомобиле и его владельце

Как писал "Телеграф" в материале " На улицах Киева заметили роскошный золотистый суперкар за 300 тысяч долларов: кто владелец ", машиной владеет харьковский айтишник Андрей Иваненко.

Машину мужчина купил в США. Сообщает, что у машины были незначительные повреждения бампера и колес. Нынешний владелец обтянул автомобиль бронзовой пленкой. Машина имеет всего 4 тысячи километров пробега.

Андрей Иваненко зарегистрирован как ФЛП в Харькове. Он занимается компьютерным программированием. В собственных соцсетях мужчина кичится роскошной жизнью — отдыхом в разных странах мира. Интересно, что Андрей уезжал за границу и во время войны. Недавно он закрыл свою учетную запись от чужих глаз, но, как известно, скрины не горят.

Также незаурядной личностью является жена Андрея Анастасия Иваненко. В соцсетях она представлена как певица NASTIVA. Она тоже не живет в Харькове, а делится фотографиями то из Киева, то из Испании. К слову, именно Испанию она называет вторым домом. А роскошная жизнь – это об этой женщине. Дорогая одежда, роскошный отдых на море, вечеринки, подарки — это все не скрывает Анастасия Иваненко.

Вот трек "Палала" Анастасии Иваненко. Он вышел девять месяцев назад. За это время – 4,5 тысячи просмотров.

McLaren 720S 2018 года – это спортивный суперкар, сочетающий в себе передовые технологии и большую производительность. В сердце 720S находится мощный 4.0-литровый битурбированный двигатель V8. Этот двигатель генерирует удивительные 710 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 60 миль в час за менее 3 секунд. Двигатель соединен с быстрым семиступенчатым двойным сцеплением, которое обеспечивает плавную подачу мощности.

Показатели производительности 720S действительно впечатляют. Он имеет максимальную скорость более 210 миль в час (340 км/ч), что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей на рынке. А этот автомобиль имеет тюнингованный двигатель, благодаря которому максимальная мощность составляет 979 л.с.

Ранее "Телеграф" писал, что полиция нашла суперкар Ferrari гонщика "Формулы-1". Его угнали почти 30 лет назад.