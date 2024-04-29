Авто опрокинуло на крышу: как обычное нарушение ПДД может вызвать серьезное ДТП (видео)

В этом случае нарушили оба водителей

Обычное нарушение Правил дорожного движения иногда может повлечь тяжелые последствия. Примером этого является видео недавнего ДТП, которое произошло в столице.

Ролик был опубликован в патрульной полиции Киева. В нем изображена дорожно-транспортная авария с участием автомобилей Mitsubishi и Skoda. ДТП произошло на перекрестке.

К счастью, в этом ДТП никто не пострадал, и это чудо, ведь один из автомобилей после столкновения опрокинуло на крышу. Интересно, что в этом случае нарушили оба водителя. На них составили одинаковые протоколы — по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП). Далее по делу будет разбираться суд.

На видео видно, что Mitsubishi пытался проскочить, ведь ему нужно повернуть налево. Однако он не успевает — сзади в него врезается движущаяся навстречу Skoda.

Справка. Статья 124 КУоАП — нарушение участниками дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества карается штрафом в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это 850 грн по состоянию на 2024 год.

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