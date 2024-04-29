Авто перекинуло на дах: як звичайне порушення ПДР може спричинити серйозну ДТП (відео)

У цьому випадку порушили обидва водіїв

Звичайне порушення Правил дорожнього руху іноді може спричинити важкі наслідки. Прикладом цього є відео нещодавньої ДТП, яка трапилась в столиці.

Ролик опублікували у патрульній поліції Києва. У ньому зображена дорожньо-транспортна аварія за участі автомобілів Mitsubishi та Skoda. ДТП сталася на перехресті.

На щастя, у цій ДТП ніхто не постраждав, і це диво, адже один з автомобілів після зіткнення перекинуло на дах. Цікаво, що у цьому випадку порушили обидва водії. На них склали однакові протоколи — за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП). Далі у справі розбиратиметься суд.

На відео видно, що Mitsubishi намагався "проскочити", адже йому потрібно повернути ліворуч. Проте він не встигає — ззаду його підбиває Skoda, що рухалась назустріч.

Довідка. Стаття 124 КУпАП — порушення учасниками дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна карається штрафом у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 850 грн станом на 2024 рік.

Раніше "Телеграф" писав, як 30-секундна звичка вбиває машину на автоматі. Цей нюанс знають далеко не всі.