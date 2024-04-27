Теперь не глава: Зеленский уволил чиновника, наехавшего на людей в Броварах

Пострадали в ДТП четыре человека, из которых один ребенок

В пятницу, 26 апреля, пьяный председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко устроил ДТП. И уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Офиса президента. Майбоженко наехал на толпу пешеходов, четыре человека получили серьезные травмы.

С 2022 года Владимир Майбоженко занимал должность главы Броварской районной государственной администрации Киевской области.

Напомним, ДТП произошло в центре Броваров около 19:20 в пятницу, 26 апреля. Владимир Майбоженко на авто Volvo XC90 2018 года выпуска влетел в KFC-драйв и сбил, идущих там людей. На место сразу же вызвали полицию и скорую. В крови водителя обнаружили 2,31 промилле алкоголя, хотя допустимая норма составляет 0,2 промилле.

Медики госпитализировали пострадавших, среди которых 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью и двое мужчин 29 и 26 лет.

На кадрах опубликовавших в сети видео видно, как автомобиль чиновника вылетает на тротуар, по которому шли люди. Из-за того, что никто не ожидал, что такое произойдет, пешеходы не смогли отбежать в сторону. Он въехал в толпу на своем автомобиле Volvo 2018 года выпуска за 50 тысяч долларов.

В субботу, 27 апреля, Майбоженко было вручено подозрение за совершение ДТП. Пострадавшие по-прежнему находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что чиновнику, наехавшему на людей в Броварах, избрали меру пресечения.