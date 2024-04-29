Теперь в Украине обязательно нужно возить детей в автокресле, иначе штраф: какие есть исключения

Перевозить детей на руках запрещено

В Украине изменили правила дорожного движения. Помимо необходимости включать световые приборы вне населенного пункта, внесли изменения также в правила перевозки малолетних пассажиров.

Об этом сообщил нардеп Тарас Мельничук в своем Telegram. В частности, народный избранник сообщил, что в скором времени начнут действовать изменения, предусмотренные Постановлением Кабинета министров №1105.

Особенности перевозки детей

С 1 мая в Украину будет запрещено перевозить детей ростом до 150 сантиметров без специальных удерживающих систем типа автокресла. Сложно вообразить, как подросток ростом почти в 150 сантиметров может сесть в автокресло. Поэтому можно использовать бустеры и другие системы. Главное, чтобы характеристики этой системы соответствовали весу и росту ребенка.

Однако в каждом правиле есть исключения. Перевозить детей без автокресла можно автомобилями, осуществляющими регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, то есть автобусы, маршрутки, такси. Кроме того, это правило не касается спецтранспорта — скорой, полиции, ГСЧС и т.д.

За невыполнение этого требования предусмотрен штраф. Его размер составляет от 510 до 820 грн.

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