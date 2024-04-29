Какая 30-секундная привычка убивает машину на "автомате": об этом не знают даже опытные водители

Управление авто с АКПП имеет множество нюансов.

Большинство водителей, перешедших с механики на автомат, полагают, что основным отличием между этими типами коробок передач является то, что не нужно их переключать. И, конечно, пользоваться педалью сцепления. Но на самом деле использование коробки имеет несколько особых нюансов, о которых не знают и не задумываются многие водители.

В частности, знаем ли мы о том, что даже небольшая привычка, которая считается безопасной, может иметь негативные последствия для наших автомобилей? Сегодня мы рассмотрим одну из таких.

Особенности использования коробки передач "автомат": что нужно знать

В пробках многие водители привыкли оставлять коробку передач в положении "драйв" и держать тормозную педаль нажатой. Однако это простое действие может привести к серьезным проблемам с коробкой передач.

Почему так поступают? Водители хотят уберечь себя от лишних маневров вроде переключения коробки, или просто не знают, что это очень ей вредит. Однако даже если вы не совершаете никаких активных движений, ваша коробка все равно активно работает. Это приводит к чрезмерному нагреву и износу некоторых деталей.

Чтобы избежать ненужных проблем с коробкой передач, следует избегать положения коробки передач на "драйве" во время длительного ожидания в пробках. Необходимо переключить ее в нейтральный режим, чтобы уменьшить давление на систему трансмиссии и избежать излишнего износа. Это может сохранить вашу машину от ненужных проблем и сэкономит деньги на ремонте в будущем.

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