Авто в аренду в Киеве: цены, правила и нюансы, которые нужно знать

Можно взять как современные, так и ретро авто

Когда речь идет об аренде автомобиля в Киеве, важно иметь в виду несколько ключевых аспектов, чтобы сделать этот процесс наиболее удобным и безопасным. Первое, на что стоит обратить внимание, это ценовая политика. В Киеве существует разнообразие компаний, предлагающих услуги автопроката, поэтому рассматривайте разные предложения для нахождения лучшей цены.

Второй аспект – это правила и условия аренды. Перед подписанием каких-либо документов внимательно читайте условия договора. Они могут содержать важные сведения о страховке, условиях возврата автомобиля и ответственности за возможные повреждения.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при аренде автомобиля, следует хорошо подготовиться и заранее изучить все аспекты этого процесса. Только так можно обеспечить комфортное и безопасное пользование автомобилем в Киеве.

Сколько стоит аренда автомобилей в Киеве.

Для того чтобы арендовать авто в столице Украины, можно воспользоваться сетевыми компаниями, например, Avis, Sixt, Budget и другие. Или выбрать местные компании или людей, которые имеют ФЛП и сдают свои авто в аренду.

Цены составляют от 15 долларов за 1 сутки использования автомобиля. Речь идет о машине эконом-класса. Если брать авто в долгосрочную аренду, придется заплатить от 4000 гривен в неделю.

Правила и условия проката

Конечно, каждая компания по прокату авто устанавливает свои правила, но обычно основными являются следующие:

1) возврат неповрежденного авто;

2) минимальный возраст арендатора — 21 год;

3) необходимые документы: паспорт, водительское удостоверение, идентификационный код.

Обычно компании по прокату авто предлагают автомобиль без водителя, но можно оплатить дополнительно и вас будут возить. Кроме того, обычно машину нужно вернуть в нужное время на парковку компании, но в последнее время в Украине стала популярной услуга свободного покидания ТС.

Да, аренда авто поможет вам организовать незабываемый отдых на природе, поездку на дачу, за город, на экскурсию и т.д. Это удобно и недорого.

Ранее Телеграф писал, как арендовать авто в Одессе и сколько это стоит. Здесь есть ответы на главные вопросы.