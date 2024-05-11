Так вы убиваете коробку автомат: автоблогер назвал 5 главных ошибок водителей

Казалось бы, мелочи, но из-за них можно попасть на сейозный ремонт

Многие водители знают, что их действия могут влиять на продолжительность и эффективность работы автоматической коробки передач. Да, даже самые лучшие модели могут выйти из строя из-за халатности водителей.

Поэтому рассмотрим основные ошибки, которые могут привести к проблемам автоматической коробки передач. Об этом рассказал автоблогер kruk.auto.

Топ-5 ошибок при пользовании авто на автомате

Первая ошибка – недостаточное внимание к уровню моторного масла. Регулярная его замена имеет огромное значение для обеспечения нормальной работы коробки. Отсутствие или неправильное обслуживание может привести к большим проблемам и даже к необратимым повреждениям.

Вторая ошибка – пробуксовка. Частое ускорение или торможение может привести к пробуксовке, что отрицательно влияет на коробку передач и другие составляющие автомобиля.

Третья ошибка – неправильная буксировка. Если вам все же придется буксировать автомобиль, важно знать, что на автоматической коробке передач это следует делать на минимальное расстояние и на минимальной скорости во избежание дальнейших повреждений.

Четвертая ошибка – неправильное использование паркинга и нейтральной передачи. Частый перевод коробки на паркинг или нейтральную передачу на светофоре или в пробках может привести к преждевременному износу и повреждению.

Пятая ошибка – неправильная езда задним ходом. Включение драйва во время движения задним ходом может создавать дополнительную нагрузку на коробку передач и другие механизмы, что может привести к ее выходу из строя.

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