Так ви вбиваєте коробку автомат: автоблогер назвав 5 головних помилок водіїв

Здавалось би, дрібниці, але через них можна потрапити на сейозний ремонт

Немало водіїв знають, що їхні дії можуть впливати на тривалість та ефективність роботи автоматичної коробки передач. Так, навіть найкращі моделі можуть вийти з ладу через недбалість водіїв.

Тому розгляньмо основні помилки, які можуть призвести до проблем з автоматичною коробкою передач. Про це розповів автоблогер kruk.auto.

Топ-5 помилок при користуванні авто на автоматі

Перша помилка — недостатня увага до рівня моторної оливи. Регулярна її заміна має величезне значення для забезпечення нормальної роботи коробки передач. Відсутність чи неправильне обслуговування може призвести до великих проблем і навіть до необоротних пошкоджень.

Друга помилка — пробуксовка. Часте прискорення або гальмування може спричинити пробуксовку, що негативно впливає на коробку передач та інші складові автомобіля.

Третя помилка — неправильне буксирування. Якщо вам все-таки доведеться буксирувати автомобіль, важливо знати, що на автоматичній коробці передач це слід робити на мінімальну відстань та на мінімальній швидкості, щоб уникнути подальших ушкоджень.

Четверта помилка — неправильне використання паркінгу та нейтральної передачі. Часте переведення коробки передач на паркінг чи нейтральну передачу на світлофорі або у заторах може призвести до передчасного зносу та пошкодження.

П'ята помилка — неправильна їзда заднім ходом. Включення драйву під час руху заднім ходом може створювати додаткове навантаження на коробку передач та інші механізми, що може призвести до її виходу з ладу.

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