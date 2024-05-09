Какие максимальные штрафы существуют для пешеходов: хватит на поход в ресторан

За безопасность на дороге отвечают не только водители, но и пешеходы

Правила дорожного движения ставят перед пешеходами определенные требования и ответственность, чтобы обеспечить безопасность на дороге. А нарушение ПДД может иметь серьезные последствия для безопасности как самого пешехода, так и других участников движения.

Одним из наиболее распространенных нарушений является пересечение дороги вне пешеходного перехода или на красный сигнал светофора. Законодательство предусматривает ответственность за следующие действия.

Во что может вылиться нарушение ПДД для пешехода

За эти нарушения с пешехода могут взыскать штраф, а в случаях, когда эти действия приводят к авариям или травмированию других лиц, они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, пешеходы обязаны соблюдать правила перехода проезжей части, учитывать ситуацию на дороге и не создавать препятствий для движения транспорта. В случае нарушения этих правил пешеходы также могут быть привлечены к ответственности.

Следовательно, за эти нарушения на пешеходов могут наложить штраф в размере пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 гривен на май 2024 года), а если окажется, что вы были под мухой, сумма штрафа увеличится до 680 гривен.

Если ваши опрометчивые действия привели к аварии, штраф может достичь 850 гривен или суд даже может направить на общественные работы (от 20 до 40 часов). Кроме того, также придется оплатить судебный сбор в размере 605,60 гривен (на май 2024 года).

Поэтому важно помнить, что ответственность за безопасность на дороге несут не только водители, но пешеходы. И если полицейские таки выпишут вам постановление, это удовольствие не из дешевых.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 мая отменяют один из самых распространенных штрафов. Но уже в октябре он вернется.