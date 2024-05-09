Как сделать авто более прохладным, если нет кондиционера: до этого вы бы не додумались ни за что (видео)

К счастью, физика нам поможет

Когда автомобиль остается под прямым солнцем, температура внутри может быстро подниматься. Поэтому пассажиры и водитель будут чувствовать себя как в сауне. Тогда водитель включает кондиционер, быстро исправляющий ситуацию.

Впрочем, не все авто оснащены кондиционером, или он может сломаться или не заправленным. Что тогда делать? Чтобы не плавиться в жару, нужно пользоваться гениальным лайфхаком. Его опубликовали на странице brand_femp в Инстаграмме.

Как быстро охладить авто без кондиционера

Главная наша задача — создать сквозняк, чтобы горячий воздух быстро вышел. Открывая окна определенным образом, мы создаем поток воздуха. Нагревшийся внутри авто теплый воздух выходит через открытые окна, а вместо него заходит свежий, прохладный воздух снаружи. Это приводит к быстрому понижению температуры внутри автомобиля.

Лайфхак заключается в достаточно простом действии: нужно открыть водительское окно наполовину, а заднее, расположенное по диагонали от переднего пассажирского, – на треть.

Этот метод имеет смысл, особенно когда вы стоите на месте или двигаетесь с небольшой скоростью. Однако, следует помнить, что на больших скоростях этот эффект может быть менее заметен, а также открытые окна могут увеличить сопротивление воздуха и увеличить расход топлива.

Итак, если вам нужно чуть-чуть снизить температуру внутри авто, а кондиционера нет, попробуйте этот простой лайфхак. Он может помочь вам сделать вашу поездку более приятной, особенно в жаркие летние дни.

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