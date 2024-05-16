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Графики отключения света вернулись: какие гаджеты можно заряжать от прикуривателя и как правильно это делать

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Эффективное использование прикуривателя поможет не "убить" батареи устройств
Эффективное использование прикуривателя поможет не "убить" батареи устройств. Фото prom.ua

Возвращение к практике графиков отключения света снова делает актуальной проблему зарядки гаджетов. Ведь одним из главных вызовов во время блэкаута становится сохранение коммуникации и доступа к информации.

Мобильные телефоны, ноутбуки, а также повербанки – жизненно важны для связи с семьей, друзьями и для получения актуальной информации о ситуации. Однако, без доступа к электроэнергии, зарядить их поможет аккумулятор в вашем авто.

Как пользоваться прикуривателем в авто для зарядки гаджетов

Важно иметь под рукой необходимые аксессуары для зарядки устройств от прикуривателя. Адаптеры, позволяющие подключать USB-кабели к прикуривателю, и кабели, коннектящиеся непосредственно с гаджетами. Заряжать можно, в принципе, любые гаджеты, которые подключаются при помощи USB к адаптеру. Для ноутбуков есть специальные блоки питания.

Убедитесь, что ваш автомобиль находится в безопасном месте и двигатель выключен. Также удостоверьтесь, что прикуриватель не заблокирован и готов к использованию. Адаптер нужно подключить к прикуривателю в автомобиле. Обычно он имеет коннектор для вставки в прикуриватель и USB-порт для подключения вашего устройства.

Если ваш автомобиль не позволяет заряжать устройства при выключенном двигателе, запустите мотор, чтобы активировать прикуриватель. После подключения устройства и активации прикуривателя, ваш гаджет начнет заряжаться. На дисплее устройства может появиться индикатор зарядки.

Безопасно ли пользоваться прикуривателем для зарядки гаждетов

В целом, использование прикуривателя в автомобиле для зарядки гаджетов довольно безопасно, при условии соблюдения простых правил. Но только, если вы используете адаптеры и кабели, предназначенные для подключения к прикуривателю автомобиля. Неправильное оборудование может вызвать короткое замыкание или другие проблемы.

Следует обратить внимание на мощность потребляемого устройством тока, чтобы не перегрузить электрическую систему автомобиля. Проверьте мощность вашего прикуривателя и следите за тем, чтобы общая мощность всех заряжаемых устройств не превышала его предельные возможности. Регулярно проверяйте состояние прикуривателя и его соединений. Убедитесь, что он не поврежден и что контакты чистые и целые.

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