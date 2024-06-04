Такого еще не было: в Украине впервые эвакуировали автобус, а водитель получил сразу три протокола

Это впервые в Украине эвакуировали крупногабаритный транспорт

В Украине впервые забрали на штрафплощадку крупногабаритное транспортное средство. Речь идет об автобусе, который был припаркован неправильно.

Водитель этого автомобиля нарушил сразу три правила дорожного движения. В частности, остановка на полосе для общественного транспорта, а также велодорожке. Кроме того, он остановился на расстоянии менее 30 метров от остановки общественного транспорта. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях начальник управления по парковке Сергей Дубенко.

В частности, временный исполняющий обязанности директора Департамента территориального контроля города Киева рассказал, что инспекция первой в Украине осуществила временное задержание большого автобуса. Теперь он заплатит штрафы за парковку и услуги эвакуатора.

Напомним, что в Украине установлены штрафы за нарушение правил парковки в размере 340 гривен. Но если создается угроза другим участникам дорожного движения или транспортное средство препятствует движению других авто, то штраф растет в два раза — до 680 гривен. За услуги эвакуации придется платить отдельно – тарифы в разных областях разные.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине действует штраф за перевозку детей без автокресел и специальных удерживающих систем. Согласно статистике, использование автокресел уменьшает риск гибели детей на 50-70% и риск получения серьезных травм на 60-80%.