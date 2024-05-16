Графіки відключення світла повернулися: які гаджети можна заряджати від прикурювача та як правильно це робити

Повернення до практики графіків відключення світла знову робить актуальною проблему заряджання гаджетів. Адже одним із головних викликів під час блекауту стає збереження комунікації та доступу до інформації.

Мобільні телефони, ноутбуки, а також повербанки – життєво важливі для зв’язку з сім’єю, друзями та отримання актуальної інформації про ситуацію. Однак, без доступу до електроенергії, зарядити їх допоможе акумулятор у вашому авто.

Як користуватися прикурювачем в авто для заряджання гаджетів

Важливо мати під рукою необхідні аксесуари для заряджання пристроїв від прикурювача. Адаптери, що дозволяють підключати USB-кабелі до прикурювача, і кабелі, що коннектяться безпосередньо з гаджетами. Заряджати можна, в принципі, будь-які гаджети, які підключаються за допомогою USB до адаптера. Для ноутбуків є особливі блоки живлення.

Переконайтеся, що ваш автомобіль знаходиться в безпечному місці та двигун вимкнено. Також переконайтеся, що прикурювач не заблокований та готовий до використання. Адаптер потрібно підключити до прикурювача в автомобілі. Зазвичай він має конектор для вставки в прикурювач та USB-порт для підключення вашого пристрою.

Якщо ваш автомобіль не дозволяє заряджати при вимкненому двигуні, запустіть мотор, щоб активувати прикурювач. Після підключення пристрою та активації прикурювача, ваш гаджет почне заряджатися. На дисплеї пристрою може з’явитися індикатор заряджання.

Чи безпечно користуватися прикурювачем для заряджання гаджетів

Загалом використання прикурювача в автомобілі для заряджання гаджетів досить безпечне, за умови дотримання простих правил. Але тільки якщо ви використовуєте адаптери та кабелі, призначені для підключення до прикурювача автомобіля. Неправильне обладнання може спричинити коротке замикання або інші проблеми.

Слід звернути увагу на потужність струму, що споживається пристроєм, щоб не перевантажити електричну систему автомобіля. Перевірте потужність вашого прикурювача і стежте за тим, щоб загальна потужність всіх пристроїв, що заряджаються, не перевищувала його граничні можливості. Регулярно перевіряйте стан прикурювача та його з’єднань. Переконайтеся, що він не пошкоджений і що контакти чисті та цілі.

Раніше "Телеграф" писав, чим заправляти генератори. Спиртовий бензин їм категорично не підходить.