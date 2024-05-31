Водители не знают, как поворачивать направо на этом перекрестке: нарушают правила почти все

Поворот справа на перекрестке, где есть полоса для маршрутных транспортных средств, может стать непростой задачей для водителей

Общественный транспорт обеспечивает мобильность и удобство для миллионов людей каждый день, однако, присутствие на дороге требует особого внимания водителей и соблюдения дополнительных правил. Оказавшись в одной из классических ситуаций на дороге – поворот направо на перекрестке с дорогой, на которой присутствует полоса для маршрутных транспортных средств, важно учесть не только основные правила, но и специфику движения в условиях наличия маршрутных транспортных средств.

В телеграмм-канале "Керманич" приводят задачу по тестам ПДД с поворотом направо на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств. Здесь предлагают выбрать правильную траекторию для поворота.

Разбор задачи

Следовательно, по условиям задачи, легковой автомобиль находится на перекрестке. Дорожные знаки перед автомобилем указывают на приоритетность движения и разрешение на движение справа. Однако чтобы правильно разобрать эту ситуацию, нам нужно внимательно рассмотреть все аспекты задачи.

Дорожные знаки перед автомобилем показывают приоритетность маршрутных транспортных средств, это знак приоритета 2.1 "дать дорогу". Другой знак – это знак из категории предписывающих 4.2 "Движение вправо". И еще один знак – это знак 5.11 для движения маршрутного транспорта. Исходя из ситуации, видим, что водитель легковушки хочет поворачивать направо на дорогу с полосой для маршрутных ТС.

Согласно правилам дорожного движения, поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей водитель не оказался на полосе встречного движения. Также автомобиль, который поворачивает направо, должен двигаться ближе к правому краю проезжей части. Таким образом, несмотря на наличие полосы для маршрутных транспортных средств, водитель легковушки имеет право на поворот направо и должен двигаться по траектории, ведущей в направлении правого края дороги.

Следовательно, правильно будет выбрать траекторию, ведущую более близко к правому краю дороги, даже если он предназначен для общественного транспорта. Это позволит водителю безопасно совершить поворот направо, соблюдая правила дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многие водители до сих пор не знают, кто имеет приоритет на круговых перекрестках. Чтобы определить, кому уступать дорогу, нужно детально проанализировать ситуацию, учитывая правила дорожного движения.