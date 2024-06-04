Киев и семь областей Украины получил "специальные" графики отключения света: в "Укренерго" назвали причину

Потребление продолжает расти

Помимо Киева, где применены экстренные отключения электроэнергии, графики уже не действуют в ряде областей Украины. У потребителей могут выключить свет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укренерго". По словам энергетиков, это происходит из-за превышения лимитов.

"Несмотря на неоднократные требования "Укрэнерго" к облэнерго соблюдать доведенные до областей лимиты, потребление продолжило расти", — говорят в "Укренерго".

Из-за этого в Донецкой, Житомирской, Николаевской, г.Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях Украины компания "Укренерго" сначала вынужденно применила аварийные отключения, а после этого ввела специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей.

"Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений. Напоминаем, вынужденные отключения электроэнергии – следствие шести комбинированных целенаправленных атак россии на украинскую энергосистему. Электроэнергии существенно не хватает для покрытия потребностей всех потребителей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минэнерго объяснили, почему действующий тариф на свет не спасет от отключений и какова рыночная цена.