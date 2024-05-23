Защитит не только от дождя: что такое жидкое стекло для авто и как оно работает

Жидкое стекло – это не просто новый тренд в уходе за автомобилем

Дождь – не только плохая погода, но и потенциальная угроза для вашего авто. Вода, смешанная с грязью и химикатами с дорог, вызывает коррозию и другие проблемы. Избежать этого можно, пользуясь защитными покрытиями для кузова.

Один из вариантов – это жидкое стекло, которое помогает предотвратить подобные неприятности. Оно создает водоотталкивающий слой, благодаря которому дождь и грязь не задерживаются на кузове.

Что такое жидкое стекло для авто

Жидкое стекло для автомобиля – это специальное защитное покрытие, которое становится все более популярным среди автолюбителей. Это покрытие обеспечивает защиту кузова от воды, царапин, ультрафиолетовых лучей, грязи и химических веществ, а также придает автомобилю блестящий и ухоженный вид.

Более того, жидкое стекло обеспечивает дополнительный слой защиты от ультрафиолетовых лучей, которые могут привести к выцветанию краски и появлению разводов на кузове. Это особенно актуально не только для автомобилей, которые часто находятся на открытом воздухе, но и для любых машин в период высокой солнечной активности, то есть, летом.

Виды жидкого стекла

Некоторые виды жидкого стекла специально разработаны для максимальной защите от царапин и коррозии, подходя для регионов с агрессивным климатом или для автомобилей, которые часто эксплуатируются в условиях повышенной нагрузки. Другие формулы могут улучшить внешний вид автомобиля, придавая ему глубокий блеск и сияние. Есть также специализированные виды жидкого стекла, которые предназначены для защиты конкретных частей автомобиля, таких как стекла, фары или диски. Но есть три основных вида защиты.

Нанокерамическое жидкое стекло:

Содержит наночастицы керамики, которые образуют прочный защитный слой на поверхности автомобиля.

Обладает высокой степенью твердости и износостойкости, что делает его идеальным выбором для защиты кузова от царапин, сколов и других механических повреждений.

Благодаря химической стойкости, способно долго выдерживать воздействие агрессивных химических веществ, таких как щелочи и кислоты, что помогает предотвратить коррозию и повреждение кузова.

Цена в Украине – от 1500 грн за комплект.

Силикатное жидкое стекло:

Основано на соединениях кремния, известных как силикаты, которые обеспечивают высокую прочность и устойчивость к воздействию различных внешних факторов.

Создает тонкий, но долговечный защитный слой на поверхности автомобиля, который улучшает его гидрофобные свойства, делая кузов водоотталкивающим и облегчая процесс очистки от грязи и пыли.

Способствует уменьшению образования водных разводов и пятен на поверхности кузова после дождя или мойки автомобиля.

Цена в Украине – от 400 грн за комплект "ноунейм".

Полимерное жидкое стекло:

Создает гибкую пленку на поверхности кузова, которая обладает высокой степенью упругости и эластичности.

Защищает кузов от мелких царапин, сколов камней и других механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе езды.

Обладает химической стойкостью, что позволяет защитить кузов от воздействия агрессивных химических веществ, таких как дорожные реагенты и промывочные жидкости.

Цена в Украине – от 750 грн за флакон.

Минусы использования жидкого стекла

Жидкое стекло для автомобиля может наносить сложнее, чем простой воск. Нужно следовать инструкциям очень внимательно, чтобы получить хороший результат. Прежде чем его использовать, поверхность машины должна быть очищена от грязи и пыли, потому что иначе покрытие может быть неравномерным.

Также оно обычно стоит дороже, чем другие средства для защиты автомобиля. И хотя жидкое стекло может защитить кузов от воды, небольших царапин и сколов, оно не эффективно против более серьезных повреждений, таких как глубокие царапины или удары камней на дороге.

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