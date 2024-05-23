Захистить не лише від дощу: що таке рідке скло для авто та як воно працює

Рідке скло — це не просто новий тренд у догляді за автомобілем

Дощ – не лише погана погода, а й потенційна загроза для вашого авто. Вода, змішана з брудом та хімікатами з доріг, викликає корозію та інші проблеми. Уникнути цього можна, користуючись захисними покриттями для кузова.

Один з варіантів – це рідке скло, яке допомагає запобігти таким неприємностям. Воно створює водовідштовхувальний шар, завдяки якому дощ та бруд не затримуються на кузові.

Що таке рідке скло для авто

Рідке скло для автомобіля – це спеціальне захисне покриття, яке стає все більш популярним серед автолюбителів. Це покриття забезпечує захист кузова від води, подряпин, ультрафіолетових променів, бруду та хімічних речовин, а також надає автомобілю блискучого та доглянутого вигляду.

До того ж, рідке скло забезпечує додатковий шар захисту від ультрафіолетових променів, які можуть призвести до вицвітання фарби та появи розводів на кузові. Це особливо актуально не тільки для автомобілів, які часто знаходяться на відкритому повітрі, але й для будь-яких машин у період високої сонячної активності, тобто влітку.

Види рідкого скла

Деякі види рідкого скла спеціально розроблені для максимального захисту від подряпин та корозії, й підходять для регіонів з агресивним кліматом або автомобілів, які часто експлуатуються в умовах підвищеного навантаження. Інші формули можуть покращити зовнішній вигляд автомобіля, надаючи йому глибокого блиску та сяйва. Є також спеціалізовані види рідкого скла, призначені для захисту конкретних частин автомобіля, таких як скло, фари або диски. Але є три основні види захисту.

Нанокерамічне рідке скло:

Містить наночастинки кераміки, які утворюють міцний шар захисту на поверхні автомобіля.

Має високий ступінь твердості та зносостійкості, що робить його ідеальним вибором для захисту кузова від подряпин, сколів та інших механічних пошкоджень.

Завдяки хімічній стійкості здатне довго витримувати вплив агресивних хімічних речовин, таких як луги та кислоти, що допомагає запобігти корозії та пошкодженню кузова.

Ціна в Україні – від 1500 грн за комплект.

Силікатне рідке скло:

Створено на сполуках кремнію, відомих як силікати, які забезпечують високу міцність та стійкість до впливу різних зовнішніх факторів.

Утворює тонкий, але довговічний захисний шар на поверхні автомобіля, який покращує його гідрофобні властивості, роблячи кузов водовідштовхувальним та полегшуючи процес очищення від бруду та пилу.

Сприяє зменшенню утворення водних розводів та плям на поверхні кузова після дощу чи миття автомобіля.

Ціна в Україні – від 400 грн. за комплект "ноунейм".

Полімерне рідке скло:

Створює гнучку плівку на поверхні кузова, яка має високий ступінь пружності та еластичності.

Захищає кузов від дрібних подряпин, відколів від каміння та інших механічних пошкоджень, які можуть виникнути в процесі їзди.

Має хімічну стійкість, що дозволяє захистити кузов від впливу агресивних хімічних речовин, таких як дорожні реагенти та промивні рідини.

Ціна в Україні – від 750 грн. за флакон.

Мінуси використання рідкого скла

Рідке скло для автомобіля наносити важче, ніж простий віск. Потрібно дотримуватись інструкцій дуже уважно, щоб отримати хороший результат. Перш ніж використовувати його, поверхню машини треба очистити від бруду і пилу, тому що інакше покриття може бути нерівномірним.

Також воно зазвичай коштує дорожче, ніж інші засоби захисту автомобіля. І хоча рідке скло може захистити кузов від води, невеликих подряпин і сколів, воно не ефективне проти серйозніших ушкоджень, таких як глибокі подряпини або удари каміння на дорозі.

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