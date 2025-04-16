Стабильность под угрозой? Что будет с гривной в 2025 году

НБУ, вероятно, удержит учетную ставку по-прежнему до сентября

Украинская экономика с 2024 продолжает постепенно восстанавливаться, однако темпы этого роста остаются медленными. Аналитики считают, что из-за ряда внутренних и внешних факторов существенное ускорение в ближайшее время маловероятно.

Как сообщает "NV Бизнес", аналитики инвестгруппы ICU прогнозируют рост ВВП на уровне 3% в 2024-2025 годах — преимущественно за счет оживления потребительского спроса и лучшего урожая.

В то же время постепенное сокращение бюджетного дефицита будет сдерживать рост. Инфляция, как ожидается, начнет резко замедляться с июня, и к концу года снизится до 7–8% благодаря стабильному курсу гривны, удешевлению продуктов и пониженному спросу.

Национальный банк, вероятно, удержит учетную ставку по-прежнему до сентября, после чего может трижды ее снизить на 0,5%. МВФ просмотрел график внешней помощи.

"Украина получит более 50 млрд долларов в этом году, поэтому резервы НБУ резко возрастут, а центральный банк будет иметь больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривны. Поэтому мы повышаем прогноз курса гривни в конце 2025 года до 43,5 грн к доллару ", — отметили в ICU.

Главные риски

По данным специалистов, среди главных рисков – дефицит текущего счета, отток валюты из банков и долговые выплаты. В случае резкого сокращения внешней помощи курс гривны может испытать серьезное давление.

Государственный бюджет в этом году будет в основном финансирован за счет международной помощи. Однако уже в 2026 году источники финансирования дефицита остаются неопределенными.

"По нашим ожиданиям, даже если в ближайшее время будет достигнуто соглашение о прекращении огня, интенсивность боевых действий на линии фронта и обстрелов инфраструктуры не снизится кардинально . Бизнесу и домохозяйствам придется жить и работать в условиях неопределенности, которая будет влиять на их настроения, в том числе потребительские и инвестиционные решения", — говорится.

Ранее "Телеграф" сообщал, как прорыв россиян и кризис помощи США повлияли на валютный рынок. На фоне происходящего курс доллара на черном рынке начал колебаться, демонстрируя нестабильность.