По данным российских журналистов, бизнес Житникова прогорел в Европе

На заседании Госсовета Владимир Путин показал очередную "жертву Европы" — вернувшегося в Россию повара, который не выдержал "нетрадиционных ценностей" в Германии. Мужчина попросил у президента российское гражданство – ему пообещали помочь.

Как сообщили росСМИ, этим "немцем" оказался Максим Житников, 35 лет назад эмигрировавший в Германию. Ранее он был совладельцем компании, занимавшейся общепитом в городе Эссен — Schwarze Rose Gastronomie GmbH.

Бизнес Житникова, по информации журналистов, испытал значительные финансовые трудности и его компания оставалась виновной в больших суммах. В 2015 году из-за этих долгов судебные приставы были вынуждены закрыть рестораны этой компании. Согласно данным издания Waz, только за аренду помещений рестораны имели долги на "десятки тысяч евро".

Во время заседания Госсовета по видеосвязи Владимиру Путину повар объяснил свое возвращение в Россию тем, что якобы "не может поддерживать идеи, пропагандируемые современной Европой", в частности Германия, поскольку они противоречат его взглядам на "нетрадиционные ценности".

Кроме того, Максим Житников попросил российского президента помочь с получением громаянства, после чего Путин заявил:

"Решим эту проблему. Это не проблема".

Следует добавить, что Максим Житников также известен как бренд-шеф ресторанов, находящихся в поселке Доброград, расположенном во Владимирской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одиозный продюсер Юрий Бардаш из Луганщины, ранее бежавший в Россию и неоднократно отмечавшийся пророссийскими заявлениями и случаями против Украины, получил паспорт гражданина России.