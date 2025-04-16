Американские войска уйдут: Чалый рассказал, останется ли Европа беззащитной

Американское присутствие останется, но будет существенно сокращено

Европе придется привыкать к новым реалиям, в которых США не будут особо заботиться о ее безопасности. Уже сейчас заметно, что американские военные начнут постепенно уходить из европейского континента.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в интервью Zaxid.net. По его словам, это в первую очередь коснется наземного присутствия.

"Американцы объективно будут постепенно из Европы выходить. Это не будет авральный выход, но они будут сокращать присутствие войск. Это не значит, что они разорвут сотрудничество, они будут поставлять вооружение, это большой рынок для американских вооружений", — сказал дипломат.

По его словам, США оставят воздушное и, возможно, морское прикрытие Европы, поскольку это в их интересах. Однако количество живой силы на суше станет меньше.

Как сообщалось ранее, после прихода ко власти в США Дональда Трампа украинцы тоже начали мысленно разделять Запад. Сейчас под этим словом чаще подразумевают лишь страны Европы.

Примечательно, что даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже отмечала, что Запада в традиционном представлении более не существует. В этой ситуации она считает, что Европа должна принять роль мирового игрока.