VIP-скорая, Инвалидка и прочее: названы 6 редких универсалов времен СССР
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Большинство из них предназначалось для высшего руководства государства
Во времена СССР выпуск автомобилей был одной из наиболее развивающихся ветвей экономики, особенно после Второй мировой. Ведь государство нужно было обеспечить механизмами и машинами, которые помогли бы восстановить его. Речь шла как о больших строительствах, так и об обычных потребностях простых граждан. В то время автомобиль имел далеко не каждый, даже не каждый пятый. Советские люди считали покупку машины роскошью. Особенно если удавалось найти такую модель, которая выпускалась ограниченной партией.
К примеру, некоторые модели "Москвича" и ГАЗ в кузове "универсал". "Телеграф" решил рассказать подробнее о них.
Первый универсал советского автопрома
"Москвич-400-421" являлся первым автомобилем в СССР с таким типом кузова. Он почему-то не стал популярен, поэтому впоследствии даже не выпускался на Московском автозаводе, а только на конвейерах МВД.
Этот автомобиль также планировали выпускать в кузовах кабриолет и пикап. Было изготовлено несколько тестовых образцов, но задача оказалась невыполнимой. Поэтому кузов универсал стал неким спасением. Такие автомобили выпускали в течение 3 лет — с 1949 по 1952 год. Машины разъехались по теплым регионам страны.
ГАЗ-24-02
Выпуск универсалов также был налажен на заводе ГАЗ, однако в конце 1969-го. Это была новая модель "Волга" ГАЗ-24-02. Создали ее в 1972 году на основе давно уже всем известной 24-й "Волги".
В задней части крыши находился дефлектор, обеспечивавший вентиляцию. В остальном, кроме формы кузова, автомобиль являлся копией Волги. Стоит отметить, что автомобиль не был широко известен вообще, а в основном его экспортировали в другие страны или пользовались чиновники.
ЗИЛ-117Е
Несколько позже, в 1974-м, на автозаводе ЗИЛ начали выпускать первую модель универсала, которая предназначалась как автомобиль быстрой. Также ею пользовались высокопоставленные чиновники. В салоне можно было ехать шестерым людям: пассажиру, трем санитарам, водителю и охраннику. Такой автомобиль приглянулся высшему руководству советского государства. К примеру, Брежневу. Несколько экземпляров авто было в автопарке Кремля.
"Инвалидка"
Очень странный на вид автомобиль, выполнявший очень полезную функцию. Эта машина была создана специально для инвалидов, хотя обществу появление такой модели поначалу "не зашло". В серию модель пошла в 1970 году. Конечно, она была маленькой и не очень практичной.
Все изменилось с появлением универсала, созданного на базе "Инвалидки". Такая машина могла развивать скорость в 55 километров в час, а ее двигатель был слаб, ведь имел мощность всего в 14 лошадиных сил. Несмотря на это, в авто можно было передвигаться не только водителю, но и пассажиру, и везти небольшие грузы. "Инвалидка-универсал" имела все шансы стать популярной, однако выпустили всего несколько сотен экземпляров. Причина немного странная — в государстве решили, что обеспечили потребности уже всех ветеранов ВОВ.
"Чайка-универсал"
Как известно, легковой автомобиль "Чайка" в начале 1980-х был недоступным для простых граждан в СССР. Несмотря на это, в государстве решили выпускать еще и универсалы на базе этой модели, хотя они должны были быть теоретически еще дороже. Поэтому моделью пользовалось высшее руководство СССР — в салоне были все самые современные медицинские устройства. Работали над выпуском авто латвийцы, выпускавшие модели РАФ, а также инженеры Горьковского автозавода. В мир ушло всего около 10 экземпляров этой модели.
ЗИЛ-универсал
ЗИЛ-41042 — еще один, последний, автомобиль в кузове универсал, который производился в СССР специально для нужд высшего руководства. Его называли "черным доктором", ведь на этом авто везли политиков и чиновников в больницу. Выпустили VIP-скорую после первого инсульта "Брежнева", в 1975 году. Сохранялась машина в кремлевской больнице. Выпущено всего около 20 экземпляров авто.
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