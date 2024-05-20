VIP-скорая, Инвалидка и прочее: названы 6 редких универсалов времен СССР

Большинство из них предназначалось для высшего руководства государства

Во времена СССР выпуск автомобилей был одной из наиболее развивающихся ветвей экономики, особенно после Второй мировой. Ведь государство нужно было обеспечить механизмами и машинами, которые помогли бы восстановить его. Речь шла как о больших строительствах, так и об обычных потребностях простых граждан. В то время автомобиль имел далеко не каждый, даже не каждый пятый. Советские люди считали покупку машины роскошью. Особенно если удавалось найти такую модель, которая выпускалась ограниченной партией.

К примеру, некоторые модели "Москвича" и ГАЗ в кузове "универсал". "Телеграф" решил рассказать подробнее о них.

Первый универсал советского автопрома

"Москвич-400-421" являлся первым автомобилем в СССР с таким типом кузова. Он почему-то не стал популярен, поэтому впоследствии даже не выпускался на Московском автозаводе, а только на конвейерах МВД.

Этот автомобиль также планировали выпускать в кузовах кабриолет и пикап. Было изготовлено несколько тестовых образцов, но задача оказалась невыполнимой. Поэтому кузов универсал стал неким спасением. Такие автомобили выпускали в течение 3 лет — с 1949 по 1952 год. Машины разъехались по теплым регионам страны.

ГАЗ-24-02

Выпуск универсалов также был налажен на заводе ГАЗ, однако в конце 1969-го. Это была новая модель "Волга" ГАЗ-24-02. Создали ее в 1972 году на основе давно уже всем известной 24-й "Волги".

В задней части крыши находился дефлектор, обеспечивавший вентиляцию. В остальном, кроме формы кузова, автомобиль являлся копией Волги. Стоит отметить, что автомобиль не был широко известен вообще, а в основном его экспортировали в другие страны или пользовались чиновники.

ЗИЛ-117Е

Несколько позже, в 1974-м, на автозаводе ЗИЛ начали выпускать первую модель универсала, которая предназначалась как автомобиль быстрой. Также ею пользовались высокопоставленные чиновники. В салоне можно было ехать шестерым людям: пассажиру, трем санитарам, водителю и охраннику. Такой автомобиль приглянулся высшему руководству советского государства. К примеру, Брежневу. Несколько экземпляров авто было в автопарке Кремля.

"Инвалидка"

Очень странный на вид автомобиль, выполнявший очень полезную функцию. Эта машина была создана специально для инвалидов, хотя обществу появление такой модели поначалу "не зашло". В серию модель пошла в 1970 году. Конечно, она была маленькой и не очень практичной.

Все изменилось с появлением универсала, созданного на базе "Инвалидки". Такая машина могла развивать скорость в 55 километров в час, а ее двигатель был слаб, ведь имел мощность всего в 14 лошадиных сил. Несмотря на это, в авто можно было передвигаться не только водителю, но и пассажиру, и везти небольшие грузы. "Инвалидка-универсал" имела все шансы стать популярной, однако выпустили всего несколько сотен экземпляров. Причина немного странная — в государстве решили, что обеспечили потребности уже всех ветеранов ВОВ.

"Чайка-универсал"

Как известно, легковой автомобиль "Чайка" в начале 1980-х был недоступным для простых граждан в СССР. Несмотря на это, в государстве решили выпускать еще и универсалы на базе этой модели, хотя они должны были быть теоретически еще дороже. Поэтому моделью пользовалось высшее руководство СССР — в салоне были все самые современные медицинские устройства. Работали над выпуском авто латвийцы, выпускавшие модели РАФ, а также инженеры Горьковского автозавода. В мир ушло всего около 10 экземпляров этой модели.

ЗИЛ-универсал

ЗИЛ-41042 — еще один, последний, автомобиль в кузове универсал, который производился в СССР специально для нужд высшего руководства. Его называли "черным доктором", ведь на этом авто везли политиков и чиновников в больницу. Выпустили VIP-скорую после первого инсульта "Брежнева", в 1975 году. Сохранялась машина в кремлевской больнице. Выпущено всего около 20 экземпляров авто.

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