Троллейбусиня или троллиха: почему в СССР водителями троллейбусов работали в основном женщины

В СССР троллейбусы были неотъемлемой частью городского транспорта, и примечательно, что водителями этих машин часто становились женщины

В советское время общественный транспорт играл ключевую роль в повседневной жизни граждан. Однако многие замечали одну любопытную особенность: водителями троллейбусов часто были именно женщины.

Это явление имело несколько причин, связанных как с социальными, так и с экономическими аспектами. Но так или иначе, женщины внесли значительный вклад в развитие общественного транспорта, демонстрируя свою профессиональность и ответственность.

Почему водителями троллейбусов в СССР были преимущественно женщины

Все началось еще в годы Второй мировой войны, когда большинство мужчин были мобилизованы, а после заняты другими сложными работами. Тогда женщины стали осваивать многие ранее мужские профессии, включая и эту.

Но изначально в Советском Союзе политика трудоустройства разделяла профессии по гендерному признаку. Женщины традиционно занимались более "лёгкой" и "спокойной" работой, тогда как мужчины выполняли более физически тяжёлые и опасные задачи. Профессия водителя троллейбуса, несмотря на свою ответственность, считалась менее физически сложной.

Также зарплаты водителей троллейбусов не были высокими, и эта работа не считалась престижной. Мужчины предпочитали более высокооплачиваемые и престижные должности. Женщины же, особенно те, кто нуждался в стабильной работе с социальными гарантиями, охотно занимали их места.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР были желтые, зеленые, фиолетовые и даже ярко-оранжевые машины, но практически не было черных.Ответ кроется не в личных предпочтениях советских людей, а в технических ограничениях того времени.