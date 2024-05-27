Как правильно выбрать стояночный кондиционер, чтобы авто не превратилось в сауну этим рекордно жарким летом

Выбирая подходящий стояночный кондиционер, важно понимать различия между типами моделей и преимущества, которые они предлагают

Стояночный автокондиционер – устройство, предназначенное для поддержания комфорта в салоне автомобиля даже при высоких температурах. А в жаркое время это важно, чтобы обеспечить полноценный отдых для водителей дальних рейсов.

Ключевая особенность стояночных кондиционеров – возможность работы от аккумуляторной батареи, что их отличает от моделей, интегрированных в электрическую схему автомобиля. Это позволяет им функционировать даже при выключенном двигателе, простыми словами – во время стоянки, что экономит топливо и продлевает срок службы двигателя.

Преимущества стояночных кондиционеров

Кондиционеры, предназначенные для использования в режиме стоянки, обладают рядом преимуществ, которые делают их не только удобными, но и экономически выгодными для автовладельцев. Вот, что они могут:

работать при заглушенном двигателе: способность работать на стоянке, экономя топливо и продлевая срок службы двигателя;

экономить горючее: Позволяет снизить расход топлива как во время движения, так и на стоянке;

продлевать срок службы двигателя: меньшая нагрузка на двигатель при работе кондиционера;

минимальный уровень шума: достигается благодаря вынесенному за пределы кабины компрессорному блоку;

простота монтажа и пусконаладки: легкая установка и настройка.

Виды стояночных кондиционеров

Из доступных на рынке моделей стоит отметить два самых популярных типа кондиционеров. Это сплит-системы и моноблоки.

Сплит-система: состоит из двух частей – испарительного и конденсаторного блоков. Устанавливается на крышу или заднюю стенку кабины, что позволяет снизить уровень шума в салоне. Требует специальных навыков для монтажа.

Моноблок: компактный вариант, где все части объединены в одном корпусе. Устанавливается на крышу вместо крышевого люка. Более прост в установке, но может быть более шумным из-за близкого расположения компрессора к водителю.

Принцип работы стояночного автокондиционера

Стандартный фреоновый автокондиционер работает по принципу циркуляции теплоносителя. Компрессор сжимает и выталкивает газ в радиатор, где он охлаждается и конденсируется в жидкость. Затем жидкий фреон проходит через испарительную камеру, где забирает тепло из окружающего воздуха и превращается в газ. Охлажденный воздух направляется в салон, обеспечивая комфортную температуру.

Ранее "Телеграф" писал, когда и как правильно заправлять автокондиционер. Сделать это следовало еще до наступления жары.