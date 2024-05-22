Многие игнорируют это правило: почему полный бак в жару – плохая идея

Заправка машины до полного бака в жару может быть опасной

Многие водители предпочитают заправлять бак своего автомобиля до отказа, хотя полная заправка утяжеляет авто, ухудшает его динамику. Однако, эту привычку следует пересмотреть, особенно летом, когда заправленный "под завязку" бак может стать источником очень серьезной опасности.

Существует важное правило, которым автолюбители, к сожалению, часто пренебрегают: заправлять бак в жару нужно примерно наполовину. Поскольку, кроме прочего, полностью заправленный бак в жаркие дни может стать дополнительным источником перегрева для машины.

Почему нельзя заправлять полный бак в жару

Один из основных нюансов, о котором не все автовладельцы знают, — это расширение горючего в условиях повышенной температуры воздуха. В жаркие дни топливо в баке может начать расширяться, и если бак заполнен до краев, то у него просто не будет достаточно места для расширения. Простыми словами, бензин начнет вытекать через горловину бака.

В этой ситуации вас ждут не только неприятные пятна на кузове, но и серьезная угроза возгорания. Высокая температура, искры от движущегося автомобиля или другие источники тепла могут привести к тому, что вытекший бензин загорится. А это уже прямая угроза пожара или даже взрыва. В жаркие дни рекомендуется не заполнять бензобак более чем на 50%. Это позволит избежать возможных неприятностей. Помните, что правильное обращение с автомобилем – залог вашей безопасности и комфорта на дороге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем у некоторых авто второй заправочный бак. Это один из способов соответствовать жестким экологическим стандартам.