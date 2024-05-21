Понадобится только 1 предмет: как обнаружить утечку фреона в кондиционере авто самостоятельно (видео)
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Понадобится одна вещь, которая есть почти у каждого дома.
Автомобилисты привыкли обнаруживать утечки фреона в авто с помощью мыльного раствора. Однако когда утечка совсем небольшая, этот способ не работает.
Как определить, где протекает фреон, самостоятельно? Чтобы не заменять всю систему, воспользуйтесь методом, публикуемым в своем Youtube-канале Авто Старт.
Как найти утечку кондиционера
Чтобы найти микроутечку с помощью подручных средств, нужно иметь ультрафиолетовый фонарик, продающийся в любом строительном магазине. К фреону нужно добавить люминесцентную краску. Дальше дайте кондиционеру поработать несколько минут.
Автор видео также советует парковать автомобиль для тестирования в тени или темном помещении. Так места утечек будет лучше видно. Подсветите фонариком все трубки, по которым идет фреон. Если вы увидите на каком-то месте зеленую краску, – это и есть утечка.
Часто бывает так, что из кондиционера дует только горячий воздух, а не холодный. Такое может произойти не только из-за утечки, но и других причин.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, как сделать авто более прохладным, если нет кондиционера. Нужно только правильно открыть окна.