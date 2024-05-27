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Як правильно вибрати стоянковий кондиціонер, щоб авто не перетворилося на сауну цього рекордно спекотного літа

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Кондиціонер на даху авто Новина оновлена 27 травня 2024, 12:50
Кондиціонер на даху авто. Фото Freepik

Вибираючи відповідний кондиціонер, важливо розуміти відмінності між типами моделей і переваги, які вони пропонують

Стоянковий автокондиціонер – пристрій, призначений для підтримання комфорту в салоні автомобіля навіть при високих температурах. А у спеку це важливо, щоб забезпечити повноцінний відпочинок для водіїв далеких рейсів.

Ключова особливість стоянкових кондиціонерів — можливість роботи від акумуляторної батареї, що їх відрізняє від моделей, інтегрованих в електричну схему автомобіля. Це дозволяє їм функціонувати навіть при вимкненому двигуні, простими словами – під час стоянки, що економить паливо та продовжує термін служби двигуна.

Переваги стоянкових кондиціонерів

Кондиціонери, призначені для використання в режимі стоянки, мають ряд переваг, які роблять їх не тільки зручними, а й економічно вигідними для автовласників. Ось що вони можуть:

  • працювати при заглушеному двигуні: здатність працювати на стоянці, економлячи пальне та продовжуючи термін служби двигуна;
  • економити пальне: це дозволяє знизити витрати пального як під час руху, так і на стоянці;
  • продовжувати термін служби двигуна: менше навантаження на двигун під час роботи кондиціонера;
  • мінімальний рівень шуму: досягається завдяки винесеному за межі кабіни компресорному блоку;
  • простота монтажу та пусконалагодження: легке встановлення та налаштування.

Види стоянкових кондиціонерів

З доступних на ринку моделей варто зазначити два найпопулярніші типи кондиціонерів. Це спліт-системи та моноблоки.

Спліт-система: складається з двох частин – випарного та конденсаторного блоків. Встановлюється на дах або задню стінку кабіни, що дозволяє зменшити рівень шуму в салоні. Потребує спеціальних навичок для монтажу.

Моноблок: компактний варіант, де всі частини об’єднані в одному корпусі. Встановлюється на дах замість дахового люка. Простіший в установці, але може бути більш шумнім через близьке розташування компресора до водія.

Принцип роботи автокондиціонера стоянки

Стандартний фреоновий автокондиціонер працює за принципом циркуляції теплоносія. Компресор стискає та виштовхує газ у радіатор, де він охолоджується та конденсується в рідину. Потім рідкий фреон проходить через випарну камеру, де забирає тепло з навколишнього повітря і перетворюється на газ. Охолоджене повітря потрапляє до салону, забезпечуючи комфортну температуру.

Раніше "Телеграф" писав, коли і як правильно заправляти автокондиціонер. Зробити це слід ще до настання спеки.

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