Заправка кондиционера авто: сколько эта услуга стоит в 2024 году

Есть специфические признаки, указывающие на то, что его пора заправлять.

В жаркую погоду без кондиционера не обойтись. Однако чтобы он работал экономно и эффективно, его необходимо регулярно заправлять.

Со временем фреон, используемый в кондиционере, улетучивается. Это приводит к снижению его эффективности, а также к увеличению расхода топлива. Недостаток фреона может привести к повреждению компрессора кондиционера, требующего дорогостоящего ремонта.

Как часто нужно заправлять кондиционер?

Рекомендуется заправлять кондиционер раз в год или раз в два года. Это поможет сохранить его работоспособность и избежать проблем.

Признаки того, что кондиционер нуждается в заправке

Если кондиционер не охлаждает воздух так, как раньше, это может являться признаком того, что ему не хватает фреона. Снижение эффективности кондиционера может привести к увеличению расхода топлива.

Если из кондиционера идет неприятный запах, это может являться признаком того, что в системе накопились грязь и бактерии.

Процесс заправки кондиционера

Заправка кондиционера обычно производится квалифицированным специалистом. Процесс обычно включает следующие этапы:

откачка старого фреона;

проверка системы на герметичность;

заправка нового фреона.

Сколько стоит заправка кондиционера в 2024 году

Стоимость заправки кондиционера может изменяться в зависимости от марки автомобиля и сервисного центра. В среднем по Украине это 500 гривен. В эту стоимость входит баллон нового фреона, замена флуоресцентного масла. Отдельно оплачивается антибактериальная чистка кондиционера. Она стоит около 150 гривен.

Рекомендации по использованию кондиционера

Чтобы кондиционер в авто работал исправно и не нуждался в частой заправке, не включайте его на максимальную мощность при холодном двигателе, регулярно чистьте фильтр салона. Также не следует оставлять автомобиль на долгое время под прямыми солнечными лучами с включенным кондиционером.

Ранее "Телеграф" писал, как заправить кондиционер в авто своими силами. Есть простая инструкция, с которой справится каждый.