Заправка кондиционера авто: сколько эта услуга стоит в 2024 году
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Есть специфические признаки, указывающие на то, что его пора заправлять.
В жаркую погоду без кондиционера не обойтись. Однако чтобы он работал экономно и эффективно, его необходимо регулярно заправлять.
Со временем фреон, используемый в кондиционере, улетучивается. Это приводит к снижению его эффективности, а также к увеличению расхода топлива. Недостаток фреона может привести к повреждению компрессора кондиционера, требующего дорогостоящего ремонта.
Как часто нужно заправлять кондиционер?
Рекомендуется заправлять кондиционер раз в год или раз в два года. Это поможет сохранить его работоспособность и избежать проблем.
Признаки того, что кондиционер нуждается в заправке
Если кондиционер не охлаждает воздух так, как раньше, это может являться признаком того, что ему не хватает фреона. Снижение эффективности кондиционера может привести к увеличению расхода топлива.
Если из кондиционера идет неприятный запах, это может являться признаком того, что в системе накопились грязь и бактерии.
Процесс заправки кондиционера
Заправка кондиционера обычно производится квалифицированным специалистом. Процесс обычно включает следующие этапы:
- откачка старого фреона;
- проверка системы на герметичность;
- заправка нового фреона.
Сколько стоит заправка кондиционера в 2024 году
Стоимость заправки кондиционера может изменяться в зависимости от марки автомобиля и сервисного центра. В среднем по Украине это 500 гривен. В эту стоимость входит баллон нового фреона, замена флуоресцентного масла. Отдельно оплачивается антибактериальная чистка кондиционера. Она стоит около 150 гривен.
Рекомендации по использованию кондиционера
Чтобы кондиционер в авто работал исправно и не нуждался в частой заправке, не включайте его на максимальную мощность при холодном двигателе, регулярно чистьте фильтр салона. Также не следует оставлять автомобиль на долгое время под прямыми солнечными лучами с включенным кондиционером.
Ранее "Телеграф" писал, как заправить кондиционер в авто своими силами. Есть простая инструкция, с которой справится каждый.