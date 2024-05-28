Как не не нужно мыть машину летом: каждый второй делает это

Об этом должен знать каждый, чтобы не испортить машину

Мойка авто в жаркие солнечные дни может показаться идеальным и быстрым вариантом. Но устраивать ванны машине под палящим солнцем не стоит по нескольким важным причинам.

Во-первых, вода и моющее средство на жаре высыхают слишком быстро. Это приводит к тому, что на кузове остаются пятна и разводы, которые сложно убрать. В результате вам придется перемывать машину, тратя больше времени и усилий.

Почему не рекомендуется мыть машину на солнце

Важный момент – это моющие средства, они работают хуже на солнце. Из-за быстрого высыхания они не успевают как следует очистить машину, что снижает эффективность мойки. В результате вам придется наносить их снова и снова, что делает процесс бесконечным и увеличивает расходы.

Также под прямыми солнечными лучами кузов сильно нагревается. Если в этот момент на него попадает холодная вода, это может вызвать микротрещины в краске. Со временем такие повреждения ухудшают внешний вид машины и могут привести к ржавчине.

Кроме того, на солнце вода высыхает неравномерно, оставляя водяные пятна. Особенно это заметно, если вода жесткая. Эти пятна портят внешний вид и их трудно удалить. Быстро высохшая вода также оставляет пыль и грязь на поверхности, которые при протирке могут поцарапать машину, добавляя новые повреждения.

Поэтому, чтобы ваш автомобиль всегда выглядел отлично и не требовал частых банных процедур, лучше мыть его в тени или в прохладное время суток, например, утром или вечером. Это поможет избежать всех перечисленных проблем и добиться наилучшего результата.

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