Як не треба мити машину влітку: кожен другий робить це

Про це має знати кожен, щоб не зіпсувати машину

Миття авто в спекотні сонячні дні може здатися ідеальним і швидким варіантом. Але влаштовувати ванни машині під пекучим сонцем не варто з кількох важливих причин.

По-перше, вода і мийний засіб у спеку висихають надто швидко. Це призводить до того, що на кузові залишаються плями та розводи, які складно прибрати. В результаті вам доведеться перемивати машину, витрачаючи більше часу та зусиль.

Чому не рекомендують мити машину на сонці

Важливий момент – це мийні засоби, вони працюють гірше на сонці. Через швидке висихання вони не встигають як слід очистити машину, що знижує ефективність миття. Через це вам доведеться наносити їх знову і знову, що робить процес нескінченним та збільшує витрати.

Також під прямим сонячним промінням кузов сильно нагрівається. Якщо на нього потрапляє холодна вода, це може викликати мікротріщини в фарбі. Згодом такі пошкодження погіршують зовнішній вигляд машини та можуть призвести до іржі.

Крім того, на сонці вода висихає нерівномірно, залишаючи водяні плями. Особливо це помітно, якщо вода жорстка. Ці плями псують зовнішній вигляд і їх важко видалити. Вода, що швидко висохла, також залишає пил і бруд на поверхні, які при протиранні можуть подряпати машину, додаючи нові пошкодження.

Тому, щоб ваш автомобіль завжди виглядав відмінно і не вимагав частих водних процедур, краще мити його в тіні або в прохолодний час доби, наприклад, вранці чи ввечері. Це допоможе уникнути всіх наведених проблем і досягти найкращого результату.

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