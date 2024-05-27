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Горючее в Украине неизбежно подорожает и потянет за собой все цены: Кабмин готовит соответствующее решение

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Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Повышение акцизов на горючее стоит ожидать уже через месяц
Повышение акцизов на горючее стоит ожидать уже через месяц. Фото freepik.com

Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо может привести к серьезным негативным последствиям для бизнеса и населения

Кабинет Министров уже готовит решение о повышении налога на топливо в течение нескольких лет, а первое повышение ставок акциза состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до €177,6 за 1000 л. В правительстве необходимость таких действий объясняют тем, что это нужно для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

Таким образом, 1 литр бензина сразу подорожает по меньшей мере на 1,5 грн. Это приведет к росту цен на все товары и услуги.

Однако член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью "Киев24" обнадеживающе оговорился, что рядовые украинцы почувствуют подорожание не раньше сентября-октября. "Но сейчас в продуктах питания мы этого не почувствуем, потому что основная доля горючего приходится на момент сбора продуктов с полей. То есть поднятие цены на дизель в продуктах мы увидим где-то в сентябре-октябре, но там будут и другие составляющие, влияющие на рост цены" – отметил он.

Но если Верховная Рада поддержит правительственное предложение, то первое повышение цен на горючее придется в начале жатвы. Это создаст проблемы для аграриев, которые не могут заранее запасать горючее, поскольку склады могут стать целью российских ударов.

Сергей Куюн, известный эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании А-95, подчеркивает, что цены на топливо в Украине будут зависеть от мировой рыночной конъюнктуры в момент введения новых налогов. Если закупочные цены на топливо будут снижаться, повышение акцизов не будет ощущаться так остро на конечной цене для потребителей.

Однако, в случае стабильных или растущих мировых цен на топливо, украинским потребителям следует ожидать подорожания: бензин может подорожать на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр, а сжиженный газ – на 5,5 гривны за литр.

Правительство также готовит к внедрению законопроект, направленный на повышение налогов, включающий изменения в налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор и налогообложение физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно предварительным оценкам эти изменения могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет в пределах от 160 до 220 миллиардов гривен ежегодно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину может ожидать дефицит горючего. Всему виной новый закон о мобилизации.

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