Не забудьте подкачать: каким должно быть давление в шинах летом

Не забывайте регулярно проверять давление в шинах во избежание проблем на дороге

С приходом летнего периода температура воздуха возрастает, и это важно учитывать при уходе за автомобилем. Один из ключевых аспектов безопасности на дороге – это правильное давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля определяется количеством воздуха, которое находится внутри шины и измеряется в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). Это означает, сколько килограммов воздуха приходится на квадратный сантиметр площади шины. Для измерения давления имеется специальный прибор, называемый манометром. Замеры рекомендуют производить не реже одного раза в месяц. Но выполнять их следует только на холодных шинах.

Почему давление меняется летом и каким оно должно быть

Один из основных факторов, влияющих на давление в шинах, это температура окружающей среды. Это объясняется тем, что для газа свойственен высокий коэффициент теплового расширения, поэтому при внезапных изменениях температуры давление в шине может изменяться в пределах 0,5-0,8 атмосферы.

Давление внутри шин автомобиля должно оставаться постоянным как летом, так и зимой. Однако из-за изменения температуры происходит расширение или сжатие газов внутри шины. В результате давление в шинах автомобиля может изменяться в соответствии с погодными условиями в разное время года.

Когда и как следует измерять давление в шинах

Первое измерение давления следует производить при замене зимних шин на летнюю резину, что, как правило, происходит в конце весны. Дальнейшее измерение давления рекомендуется производить по мере роста температуры воздуха до +25 градусов. Здесь также следует помнить, что давление зависит еще и от радиуса шины.

Вот основные показатели:

В шинах r13. От 1.9 атм. до 2.0 атм. В шинах r14. От 2.0 атм. до 2.1 атм. В шинах r15. От 2.2 атм. до 2.4 атм. В шинах r16. От 2.2 атм. до 2.3 атм. В шинах r17. От 2.3 атм. до 2.5 атм.

С началом летнего сезона лучше поднять давление в шинах примерно на 0.2 бар относительно рекомендуемой нормы. Последствия небрежного отношения к давлению в шинах могут быть серьезными для безопасности на дороге – от уменьшения управляемости до повышения риска повреждения шин. Потому регулярная проверка давления в шинах является важной процедурой для каждого водителя.

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